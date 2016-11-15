Министру экономики России предъявили обвинение в вымогательстве и получении взятки

Следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании для министра Улюкаева меры пресечения.

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Главе Минэкономразвития РФпредъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в размере 2 млн долларов, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, Улюкаев требовал от представителя "Роснефти" взятку за выдачу положительного заключения для сделки по приобретению компанией государственного пакета "Башнефти".

"При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании", - утверждает Петренко.

Она сказала, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн долларов благодаря обращению представителей "Роснефти" в правоохранительные органы.

В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, сказала Петренко.

Улюкаев был задержан накануне по подозрению в получении взятки наличными в размере 2 млн долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть".