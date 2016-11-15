США ввели санкции в отношении шести "крымских депутатов" Госдумы России

Действия по санкциям американцы координировали с ЕС.

США применили персональные санкции к нескольким гражданам РФ palinchak / Depositphotos

Шесть "депутатов" Госдумы России от аннексированных Крыма и Севастополя внесены в санкционный лист США, сообщил Минфин США.

В частности, под американские санкции попали Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Павел Шперов и Дмитрий Белик, передает "Интерфакс".

В минфине США отметили, что все эти люди "ответственны или участвовали в действиях или политике, направленных на подрыв демократических процессов и институтов в Украине или угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

Как подчеркивается в документе, те же самые лица попали под санкции ЕС на прошлой неделе.

"Эти действия выражают приверженность США поиску дипломатического урегулирования кризиса в Украине", - отмечается в документе.

Как отметил действующий директор подразделения Минфина США, ответственного за санкции (OFAC) Джон Смит, "сегодняшние действия тесно координировались с ЕС, что подчеркивает крепкое сотрудничество между США и ЕС в давлении на Россию".

Ранее США внесли в санкционный список "депутатов" Госдумы Наталью Поклонскую и Михаила Шеремета.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.