Министра экономразвития РФ Улюкаева отправили под домашний арест

Суд отклонил ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения.

Министра экономики РФ Улюкаева отправили под домашний арест ТАСС

Басманный суд Москвы во вторник, 15 ноября, избрал меру пресечения министру экономического развития РФв виде двухмесячного домашнего ареста.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, не приняв во внимание аргументы защиты, которая просила избрать Улюкаеву более мягкую меру пресечения.

"Оснований для удовлетворения ходатайства защиты не имеется. Прогулки могут быть только с разрешения следователя", - сказано в постановлении судьи.

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Министр свою вину отрицает, а также отказывается от дачи показаний до тех пор, пока не будет конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Изначально Улюкаев называл участие "Роснефти" в приватизации "Башнефти" нецелесообразным, так как компания подконтрольна государству через "Роснефтегаз". Однако в начале сентября министр изменил свою точку зрения, сославшись закон о приватизации. В итоге в октябре "Роснефть" приобрела контрольный пакет "Башнефти" за 329,7 миллиардов рублей.