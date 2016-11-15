Обвинения против Улюкаева указывают на внутреннюю борьбу в Москве – NYT

Российская экономика сокращается, и на всех этого "пирога" уже не хватает.

Дело Улюкаева указывает на внутреннюю борьбу в Москве за контроль над российской экономикой. Сайт президента России

Министр экономического развития Россиистал чиновником самого высокого ранга, которого задержали в России со времен неудавшегося путча 1991 года. Его схватили посреди ночи, что напоминает тактику времен СССР, к которой в стране не прибегали на протяжении последних лет.

Об этом на страницах New York Times пишет Нил Макфаркухар, напоминая, что в Следственном комитете России утверждают будто схватили Улюкаева на горячем, когда он получал 2 миллиона долларов взятки за принятие решения в пользу компании "Роснефть" в процессе приватизации государственной доли в "Башнефти".

Хотя все детали дела еще не известны, обвинения против министра, по мнению обозревателя, стали самым свежим доказательством борьбы, которая продолжается в Кремле за контроль над истощенной экономикой России. Среди вероятных дальнейших сценариев – наступление на лагерь либералов в правительстве или же косвенная атака на Игоря Сечина, верного друга Владимира Путина, который контролирует "Роснефть".

За последние несколько лет, в течение которых в РФ разворачивался экономический кризис, по меньшей мере трех чиновников арестовали по обвинению в коррупции. Однако задержание Улюкаева – это первый случай, когда обвинения были выдвинуты против кого-то из Кремля. Аналитики ранее говорили о том, что ряд арестов политиков самого высокого уровня связан с обострением борьбы за незаконные доходы в то время, когда "пирог" российской экономики становится все меньше. И на всех его уже не хватает.

В свою очередь, издание Bloomberg писало, что дело против Улюкаева может стать предвестником масштабных чисток в РФ. По мнению экономиста ING Group Дмитрия Полевого, худшим сценарием будет, если дело против Улюкаева окажется "наступлением" ястребов Кремля против либералов в правительстве, которые пытались сбалансировать российский бюджет и минимизировать последствия от обвала цен на нефть.

Тем временем министру экономики России предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки. В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.