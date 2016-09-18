Места в Госдуме получат четыре партии – ЦИК РФ

Состав российского парламента существенно не изменится.
Как сообщила глава ЦИК РФ Эмма Памфилова на брифинге вечером в воскресенье, 18 сентября, правящая партия "Единая Россия" получила 44,15% голосов, ЛДПР Владимира Жириновского – 18,39%, КПРФ Геннадия Зюганова – 17,24 и "Справедливая Россия" Сергея Миронова – 6,24% голосов. Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.
Между партиями-победителями пропорционально распределят 225 мест в нижней палате российского парламента, еще 225 мандатов получат депутаты, избранные в одномандатных округах.
После обработки 8% протоколов, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" есть шансы провести своих кандидатов по "мажоритарке".
Партии, по предварительным данным проходящие в Госдуму, были представлены в российском парламенте шестого созыва, а также поддерживают политический курс Кремля и президента РФ Владимира Путина.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что полученный "Единой Россией" результат позволит партии "работать на благо страны".
Президент России Путин, комментируя результаты выборов, отметил "стремление россиян к стабильности".
Напомним, в избирательные списки были внесены 111 миллионов 600 тысяч человек, в том числе жители анексированного Крыма и Севастополя.
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября проводились, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.Интерфакс , ZN.UA , Lenta.ru , Meduza , Slon.ru ,