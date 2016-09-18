Места в Госдуме получат четыре партии – ЦИК РФ

Состав российского парламента существенно не изменится.

Оппозиционных фракций в российском парламенте снова не будет pravda.com.ua

Согласно предварительным подсчетам российской Центральной избирательной комиссии, проходной барьер на выборахседьмого созыва преодолели четыре партии.

Как сообщила глава ЦИК РФ Эмма Памфилова на брифинге вечером в воскресенье, 18 сентября, правящая партия "Единая Россия" получила 44,15% голосов, ЛДПР Владимира Жириновского – 18,39%, КПРФ Геннадия Зюганова – 17,24 и "Справедливая Россия" Сергея Миронова – 6,24% голосов. Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

Между партиями-победителями пропорционально распределят 225 мест в нижней палате российского парламента, еще 225 мандатов получат депутаты, избранные в одномандатных округах.

После обработки 8% протоколов, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" есть шансы провести своих кандидатов по "мажоритарке".

Партии, по предварительным данным проходящие в Госдуму, были представлены в российском парламенте шестого созыва, а также поддерживают политический курс Кремля и президента РФ Владимира Путина.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что полученный "Единой Россией" результат позволит партии "работать на благо страны".

Президент России Путин, комментируя результаты выборов, отметил "стремление россиян к стабильности".

Напомним, в избирательные списки были внесены 111 миллионов 600 тысяч человек, в том числе жители анексированного Крыма и Севастополя.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября проводились, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.