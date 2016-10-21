Меркель не исключила введения санкций против России из-за Сирии

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Евросоюз заложил основы новых санкций против Кремля.

По словам Меркель, Брюссель предпринял минимум мер для урегулирования ситуации в Сирии Number 10/Flickr

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Евросоюз сможет ввести дополнительныеиз-за бомбардировок ее авиацией Сирии, сообщает Deutsche Welle

"Мы заложили основы того, что мы не будем бездеятельно наблюдать за тем, что гуманитарная ситуация и проблема нарушения прав человека в Сирии не меняется", – заявила кацлер ФРГ после завершения Саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 21 октября.

Меркель заверила, что если ситуация в Сирии не улучшится, и "варварские" действия там будут продолжаться, ЕС предпримет меры не только в отношении режима президента Башара Асада, но и всех его союзников.

"Это касается, в зависимости от обстоятельств, также и России", – уточнила глава правительства Германии.

Канцлер выразила уверенность, что ЕС вернется к вопросу антироссийских санкций, если бомбардировки будут продолжаться. По словам Меркель, на Саммите ЕС был предпринят "минимум мер" для урегулирования сирийской проблемы.

Канцлер подчеркнула, что Евросоюз требует немедленного прекращения бомбардировок Сирии, установления длительного и устойчивого режима прекращения огня, а также допуска гуманитарных организаций к мирному населению.

По словам Меркель, лидеры ЕС сошлись во мнении, что для улучшения ситуации в Сирии необходимо использовать все возможные средства.

Напомним, в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.