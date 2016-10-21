Итальянский премьер Ренци не увидел связи между миром в Сирии и санкциями против РФ

Саммит ЕС не принял решений относительно введения санкций против РФ из-за Сирии, однако давление на Москву будет продолжаться.

Ренци выступил противником идеии о введении санкций против РФ из-за Сирии Facebook/Matteo Renzi

Санкции против России по сирийской проблеме не могут способствовать установлению мира в Сирии, заявил журналистам премьер-министр Италии Маттео Ренци.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться договоренностей о мире в Сирии, но трудно себе представить, что это может быть связано с новыми санкциями против России", - сказал он по окончании первого дня саммита Евросоюза, где осуждалась роль России в сирийском урегулировании.

На саммите не было принято решений о санкциях в отношении России в связи с ее действиями в Сирии, о чем сказал журналистам президент Франции Франсуа Олланд.

"На саммите не было принято решений, касающихся санкций из-за Сирии (против РФ – ред.)", - заявил он.

Вместе с тем, Олланд подчеркнул, что давление на Россию продолжено с тем, чтобы перемирие в сирийском Алеппо было продлено.

"Если бомбежки (Алеппо – ред.) будут продолжены с той же интенсивностью, то это станет поводом для того, чтобы подумать о том, что нужно будет сделать", - заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции в бельгийской столице.

Председатель Евросовета Дональд Туск также заявил, что главы государств и правительств осудили атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, в Алеппо.

"ЕС призывает к немедленному прекращению военных действий, призывает положить конец этим жестокостям. Если эти жестокости продолжатся, мы сможем рассмотреть все существующие варианты (реакции – ред.)", - сказал Туск на пресс-конференции.

Он отметил, что саммит поручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини продолжить "дипломатические и гуманитарные усилия" по Сирии.

Италия является одной из самых лояльных к России стран Евросоюза из-за экономической зависимости от российских энергоносителей, рынка и инвестиций. Подробнее о позиции Италии по санкциям против России читайте в проекте "Зеркала Недели. Украина" Похищение Европы. Италия.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.