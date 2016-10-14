Мальдивы решили выйти из британского Содружества наций

Власти республики считают, что Содружество вмешивается во внутренние дела и несправедливо относится к Мальдивам.

Власти курортного рая обиделись на Содружество наций wikipedia

Власти Мальдивской республики объявили о решении выйти из британского Содружества наций, поскольку организация вмешивается во внутренние дела и несправедливо относится к их государству. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Мальдив, сообщает Русская служба ВВС.

В заявлении сказано, что "к сожалению, Содружество наций не признает прогресс и достижения, которые Мальдивы достигли в развитии культуры демократии в стране, а также строительстве и укреплении демократических институтов". Также отмечается, что решение о выходе из Содружества было "трудным, но неизбежным".

Ранее Содружество предупредило власти Мальдив о том, что если страна не продемонстрирует определенный прогресс в развитии демократии, то будет поставлен вопрос о приостановке членства республики в Содружестве наций.

В 2012 году в стране вспыхнул политический кризис, в результате которого первый избранный демократическим путем президент Мохамед Нашид был вынужден подать в отставку под давлением армии и полиции.

Позже Нашид был приговорен к 13 годам лишения свободы . ООН и многие правозащитные организации заявляли, что считают дело против Нашида политически мотивированным. В январе власти Мальдив разрешили Нашиду выехать в Великобританию для прохождения лечения. В мае стало известно, что британские власти предоставили политическое убежище.

В 2013 году президентом был избран Абдулла Ямин. С тех пор практически все политические конкуренты Ямина оказались в изгнании или попали в тюрьму.

В Содружество наций входит Великобритания и большинство ее бывших колоний. Мальдивы стали независимым от Британии государством в 1965 году.