Макрон победит во втором туре французских выборов почти с двойным перевесом – прогноз



Второй тур голосования на президентских выборах во Франции намечен на 7 мая.

Социологи дали прогноз результатов второго тура выборов во Франции

Во втором туре выборов президента Франции Эммануэль Макрон может победить Марин Ле Пен почти с двойным перевесом, набрав 62% голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса исследовательских центров Ipsos / Sopra Steria.

По этому же опросу Марин Ле Пен сможет набрать 38% голосов французов.

Второй тур выборов президента Франции намечен на 7 мая.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции, вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".