Макрон пообещал заручиться поддержкой парламентского большинства

По словам кандидата в президента, старая политическая система в течение 30 лет не может решить проблемы Франции.
Во время выступления перед своими сторонниками в воскресенье, 23 апреля, Макрон поблагодарил кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фиойна и социалиста Бенуа Амона за поддержку во втором туре.
Кроме того, кандидат в президенты завил о необходимости исправлять ошибки политической системы Франции, которая оказалась неспособна эффективно решить проблемы, стоящие перед страной.
"Задача заключается в том, чтобы порвать с системой, которая была не в состоянии решать проблемы нашей страны на протяжении 30 лет. Задача в том, чтобы открыть новую страницу", – подчеркнул политик.
"Нам предстоит огромная работа, и я готов быть рядом с вами. Борьба начинается сегодня вечером, и мы победим", – заявил Макрон.
По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс