Макрон пообещал заручиться поддержкой парламентского большинства

По словам кандидата в президента, старая политическая система в течение 30 лет не может решить проблемы Франции.

Макрон готов стать президентом "для всех французов"

Кандидат в президенты Франциизаявил о готовности стать "президентом для всех французов", а не только для своих сторонников. Политик также сообщил о готовности в случае победы на выборах "уже завтра" заручиться поддержкой парламентского большинства.

Во время выступления перед своими сторонниками в воскресенье, 23 апреля, Макрон поблагодарил кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фиойна и социалиста Бенуа Амона за поддержку во втором туре.

Кроме того, кандидат в президенты завил о необходимости исправлять ошибки политической системы Франции, которая оказалась неспособна эффективно решить проблемы, стоящие перед страной.

"Задача заключается в том, чтобы порвать с системой, которая была не в состоянии решать проблемы нашей страны на протяжении 30 лет. Задача в том, чтобы открыть новую страницу", – подчеркнул политик.

"Нам предстоит огромная работа, и я готов быть рядом с вами. Борьба начинается сегодня вечером, и мы победим", – заявил Макрон.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".