Топ Новости
<
>

Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией – WP

16 ноября в 14:14

Республиканец напомнил, что Россией руководит бывший агент КГБ, которому нельзя доверять.

маккейн
Маккейн убежден, что новая перезагрузка отношений с Россией ничего хорошего не принесет.
Багнет
Сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет Сената по вопросам вооруженных сил, впервые раскритиковал победителя на выборах президента США Дональда Трампа за его планы относительно политики национальной безопасности.

Республиканец подчеркнул, что любые попытки "перезагрузить" отношения с Россией будут "неприемлемыми".

"В то время, когда в США идет процесс смены власти, Владимир Путин сказал, что он хочет улучшить отношения с США. Мы должны верить этим заявлениям так же, как и всем другим словам бывшего агента КГБ, который начал в своей стране тиранию, убивал своих политических оппонентов, вторгся на территорию соседей, угрожал союзникам Америки и пытался взорвать американские выборы", - цитирует слова Маккейна Washington Post.

Издание напоминает, что сенатор поддержал кандидата от Республиканской партии с опозданием, а потом отозвал свое решение после скандальных высказываний Трампа о женщинах. После этого Маккейн отказывался говорить с прессой о следующем президенте США. Однако, сегодняшний комментарий он сделал на фоне телефонного разговора между Путиным и Трампом.

"Последняя попытка администрации Обамы перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением Путина в Украину и на Ближний Восток. Ценой новой "перезагрузки" может стать соучастие в бойне, которую Путин и Асад устроили для сирийского народа", - сказал сенатор.

Читайте также: Британские чиновники ждут, что Трамп "прозреет" относительно роли России в Сирии – The Times

Он добавил, что это "неприемлемая цена для великого народа". При этом Маккейн напомнил, что Америка всегда пыталась стоять на стороне тех, кто борется с тиранией, а не наоборот. Между тем, издание Financial Times пишет, что Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводил Путин, доложил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" начал принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Маккейн США Путин сенатор
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
3 комментария
  • a_ara1 Сегодня, 15:42 DONALD TRUMP: FROM the GELEN AND GLADIO ORGANIZATION TO the U.S. PRESIDENT. We consider that Donald Trump will become the predictable U.S. President because his victory at presidential elections of the USA was ensured by the secret services of the USA connected with the Pentagon and CIA. Araik Sargsyan, academician, the Honourable Consul of Macedonia in Armenia, the president of Academy of Geopolitics . http://www.prezidentpress.ru/news/4308-donald-tramp-nasledie-gelena-i-gladio-perspektivy-prezidenta-ssha.html http://rusdozor.ru/2016/11/15/donald-tramp-ot-organizacii-gelena-i-gladio-do-prezidenta-ssha/ http://knowpc.ru/razgovory-obo-vsem/donald-tramp-ot-organizacii-gelena-i-gladio-do-prezidenta-ssha/ http://www.nt.am/ru/news/229813/ E-mail.:arasarkisyan@yahoo.com Ответить Цитировать Пожаловаться
  • a_ara1 Сегодня, 15:42 ДОНАЛЬД ТРАМП: ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕЛЕНА И ГЛАДИО ДО ПРЕЗИДЕНТА США.. Мы считаем, что Дональд Трамп станет самим предсказуемым президентом США, потому что его победу на президентских выборах США обеспечили секретные службы США, связанные с Пентагоном и ЦРУ.Араик Саргсян, академик, Почётный Консул Македонии в Армении, президент Академии Геополитики. http://www.prezidentpress.ru/news/4308-donald-tramp-nasledie-gelena-i-gladio-perspektivy-prezidenta-ssha.html http://rusdozor.ru/2016/11/15/donald-tramp-ot-organizacii-gelena-i-gladio-do-prezidenta-ssha/ http://knowpc.ru/razgovory-obo-vsem/donald-tramp-ot-organizacii-gelena-i-gladio-do-prezidenta-ssha/ http://www.nt.am/ru/news/229813/ Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Дедушка Морозов Сегодня, 14:56 Ув.. сенатор, перегрузка - это возвращение к к начальной загрузке отношений . Поэтому делается перегрузка для того, чтобы удалить различные вирусы, которые искажают различные христианские правила, законы и догмы . Действительно, в России правит К;ГБевская элита , но она пришла только в связи с необдуманной политикой самих Штатов в отношении попыток расчленения России. А использование Украины в качестве территории закрытия торговых, политических и экономических связей России и Европы привели лишь к непроизводительным затратам Европы и, особенно, Украины , а Россию заставили заниматься крутым самообеспечением и расширения связей с Азией , поскольку Россия имеет огромные территории и энергетические ресурсы . Именно Ваша , сенатор, политика , подставила державу Украину под страшный удар расчленения державы и ее территорий.Сила действия -равна силе противодействия - это закон Ньютона Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 26.01
EUR 28.00
Последние новости