Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией – WP

Республиканец напомнил, что Россией руководит бывший агент КГБ, которому нельзя доверять.

Маккейн убежден, что новая перезагрузка отношений с Россией ничего хорошего не принесет. Багнет

Сенатор Джон Маккейн, который возглавляет комитет Сената по вопросам вооруженных сил, впервые раскритиковал победителя на выборах президента США Дональда Трампа за его планы относительно политики национальной безопасности.

Республиканец подчеркнул, что любые попытки "перезагрузить" отношения с Россией будут "неприемлемыми".

"В то время, когда в США идет процесс смены власти, Владимир Путин сказал, что он хочет улучшить отношения с США. Мы должны верить этим заявлениям так же, как и всем другим словам бывшего агента КГБ, который начал в своей стране тиранию, убивал своих политических оппонентов, вторгся на территорию соседей, угрожал союзникам Америки и пытался взорвать американские выборы", - цитирует слова Маккейна Washington Post.

Издание напоминает, что сенатор поддержал кандидата от Республиканской партии с опозданием, а потом отозвал свое решение после скандальных высказываний Трампа о женщинах. После этого Маккейн отказывался говорить с прессой о следующем президенте США. Однако, сегодняшний комментарий он сделал на фоне телефонного разговора между Путиным и Трампом.

"Последняя попытка администрации Обамы перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением Путина в Украину и на Ближний Восток. Ценой новой "перезагрузки" может стать соучастие в бойне, которую Путин и Асад устроили для сирийского народа", - сказал сенатор.

Он добавил, что это "неприемлемая цена для великого народа". При этом Маккейн напомнил, что Америка всегда пыталась стоять на стороне тех, кто борется с тиранией, а не наоборот. Между тем, издание Financial Times пишет, что Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводил Путин, доложил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" начал принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".