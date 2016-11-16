Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампа сблизиться с Россией – WP

Республиканец напомнил, что Россией руководит бывший агент КГБ, которому нельзя доверять.
Республиканец подчеркнул, что любые попытки "перезагрузить" отношения с Россией будут "неприемлемыми".
"В то время, когда в США идет процесс смены власти, Владимир Путин сказал, что он хочет улучшить отношения с США. Мы должны верить этим заявлениям так же, как и всем другим словам бывшего агента КГБ, который начал в своей стране тиранию, убивал своих политических оппонентов, вторгся на территорию соседей, угрожал союзникам Америки и пытался взорвать американские выборы", - цитирует слова Маккейна Washington Post.
Издание напоминает, что сенатор поддержал кандидата от Республиканской партии с опозданием, а потом отозвал свое решение после скандальных высказываний Трампа о женщинах. После этого Маккейн отказывался говорить с прессой о следующем президенте США. Однако, сегодняшний комментарий он сделал на фоне телефонного разговора между Путиным и Трампом.
"Последняя попытка администрации Обамы перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением Путина в Украину и на Ближний Восток. Ценой новой "перезагрузки" может стать соучастие в бойне, которую Путин и Асад устроили для сирийского народа", - сказал сенатор.
Он добавил, что это "неприемлемая цена для великого народа". При этом Маккейн напомнил, что Америка всегда пыталась стоять на стороне тех, кто борется с тиранией, а не наоборот. Между тем, издание Financial Times пишет, что Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводил Путин, доложил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" начал принимать участие в боевых действиях в Сирии.
Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA