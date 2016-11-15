Британские чиновники ждут, что Трамп "прозреет" относительно роли России в Сирии – The Times

В Лондоне надеются, что следующий президент поймет ошибочность своих взглядов, когда получит секретные данные разведки.

Британские дипломаты готовятся убеждать администрацию Трампа в необходимости поддерживать оппозицию Сирии. wbls.com

Великобритания ждет, что следующий президент СШАпойдет по стопам Бориса Джонсона и изменит свое мнение относительно идеи создать альянс с Россией и президентом Башаром Асадом против "Исламского государства", как только получит отчеты разведки.

Об этом пишет The Times, напоминая, что бывший мэр Лондона, став министром иностранных дел, поддерживал предложение сотрудничества с Россией в Сирии. При этом он обвинял британцев в том, что они якобы до сих пор не отказались от "ментальности Холодной войны". И вот после ряда отчетов от британских дипломатов и британских военных Джонсон изменил свое мнение.

В документах речь шла о рациональности для британской политики поддерживать умеренную сирийскую оппозицию в борьбе против "Исламского государства" и режима Башара Асада, который вместе с Россией сбрасывает бомбы на мирное население. Также в отчетах говорилось, что отказ Запада поддерживать сирийских умеренных оппозиционеров приведет к усилению радикализации и создания союза между террористами "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Поворот во взглядах Джонсона за время его работы во главе британского МИД был очень большим. Еще в декабре прошлого года он говорил о необходимости для Великобритании вступить в союз с Асадом и Путиным, чтобы "устранить угрозу от ИГИЛ, а все остальное – вторично". Во время своего первого телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в июле он призвал к нормализации отношений с Россией. Но теперь он поддерживает жесткую политику в отношении Москвы, которую обвиняет в "варварских" военных преступлениях, совершенных в Алеппо. Он также критикует Россию за атаки против оппозиционных групп, которые борются против "Исламского государства" и которых поддерживает Запад. Джонсон настаивает, что Асад "не легитимен" и не может представлять Сирию.

Тем временем, Дональд Трамп тоже перенял идею создания союза с Путиным и Асадом даже с большим энтузиазмом, чем Джонсон ранее. В интервью для Wall Street Journal в пятницу он настоял, что не изменит свою позицию, добавив, что он также хочет отказаться от передачи вооружений умеренной оппозиции: "Мы понятия не имеем, кто эти люди".

Британские чиновники надеются, что позиция Трампа начнет меняться, как только он получит секретные отчеты разведки относительно очень запутанного конфликта. Тем временем, британские дипломаты готовятся убеждать следующую администрацию в Вашингтоне в необходимости продолжить поддержку умеренной оппозиции в Сирии и настаивать на отставке Асада. Тем временем, в министерстве иностранных дел Великобритании заверили: "Британская политика в отношении Сирии не изменилась из-за победы Трампа".

Ранее издание The Guardian писало, что Кремлю нужно найти причины для конфликта с Трампом. Ведь он рискует остаться без выдуманного "американского врага", на которого российская власть списывала все пробелемы.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Директор Польского института международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после Холодной войны.

Перед выборами экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.