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Британские чиновники ждут, что Трамп "прозреет" относительно роли России в Сирии – The Times

15 ноября в 18:30

В Лондоне надеются, что следующий президент поймет ошибочность своих взглядов, когда получит секретные данные разведки.

Дональд Трамп
Британские дипломаты готовятся убеждать администрацию Трампа в необходимости поддерживать оппозицию Сирии.
wbls.com
Великобритания ждет, что следующий президент США Дональд Трамп пойдет по стопам Бориса Джонсона и изменит свое мнение относительно идеи создать альянс с Россией и президентом Башаром Асадом против "Исламского государства", как только получит отчеты разведки.

Об этом пишет The Times, напоминая, что бывший мэр Лондона, став министром иностранных дел, поддерживал предложение сотрудничества с Россией в Сирии. При этом он обвинял британцев в том, что они якобы до сих пор не отказались от "ментальности Холодной войны". И вот после ряда отчетов от британских дипломатов и британских военных Джонсон изменил свое мнение.

В документах речь шла о рациональности для британской политики поддерживать умеренную сирийскую оппозицию в борьбе против "Исламского государства" и режима Башара Асада, который вместе с Россией сбрасывает бомбы на мирное население. Также в отчетах говорилось, что отказ Запада поддерживать сирийских умеренных оппозиционеров приведет к усилению радикализации и создания союза между террористами "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Поворот во взглядах Джонсона за время его работы во главе британского МИД был очень большим. Еще в декабре прошлого года он говорил о необходимости для Великобритании вступить в союз с Асадом и Путиным, чтобы "устранить угрозу от ИГИЛ, а все остальное – вторично". Во время своего первого телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в июле он призвал к нормализации отношений с Россией. Но теперь он поддерживает жесткую политику в отношении Москвы, которую обвиняет в "варварских" военных преступлениях, совершенных в Алеппо. Он также критикует Россию за атаки против оппозиционных групп, которые борются против "Исламского государства" и которых поддерживает Запад. Джонсон настаивает, что Асад "не легитимен" и не может представлять Сирию.

Тем временем, Дональд Трамп тоже перенял идею создания союза с Путиным и Асадом даже с большим энтузиазмом, чем Джонсон ранее. В интервью для Wall Street Journal в пятницу он настоял, что не изменит свою позицию, добавив, что он также хочет отказаться от передачи вооружений умеренной оппозиции: "Мы понятия не имеем, кто эти люди".

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Британские чиновники надеются, что позиция Трампа начнет меняться, как только он получит секретные отчеты разведки относительно очень запутанного конфликта. Тем временем, британские дипломаты готовятся убеждать следующую администрацию в Вашингтоне в необходимости продолжить поддержку умеренной оппозиции в Сирии и настаивать на отставке Асада. Тем временем, в министерстве иностранных дел Великобритании заверили: "Британская политика в отношении Сирии не изменилась из-за победы Трампа".

Ранее издание The Guardian писало, что Кремлю нужно найти причины для конфликта с Трампом. Ведь он рискует остаться без выдуманного "американского врага", на которого российская власть списывала все пробелемы.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Директор Польского института международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после Холодной войны.

Перед выборами экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Великобритания Россия Сирия Асад
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