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Трамп и Олланд согласовали позиции по Украине и Сирии

11 ноября в 21:10

В пятницу состоялся телефонный разговор президента Франции с новоизбранным президентом США.

франция сша
Олланд провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом США
Президент Франции Франсуа Олланд провел в пятницу, 11 ноября, телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, посвященный актуальным проблемам сотрудничества стран на международной арене.

Как сообщает пресс-служба французского президента, собеседники обозначили позиции по Украине и Сирии, а также обсудили Парижское климатическое соглашение и совместную борьбу с терроризмом.

"Президент Олланд напомнил об истории и ценностях, которые разделяют обе страны, а также о дружбе между народами и странами", – сказано в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

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В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли Украина в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Он также обещал инициировать отмену Парижского климатического соглашения.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Трамп выборы США президент Олланд Франция
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1 комментарий
  • Iurii Klimov Вчера, 21:58 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////// =======MU TREBUEM OT PUTINA TRAMPA OLLANDA MERKEL'' NEMEDLENNO OSTAVIT'' UKRAINU V POKOE.......====MU TREBUEM ZASTAVIT'' PUTINA PREKRATIT'' RASSTRELIVAT'' UKRAINSKII NAROD NA DONBASSE.....======MU TREBUEM ZABUT'' O LIUBOM SIMBIOZE UKRAINU I =LDNR=........=LDNR= DOLSHNU LIBO SAMOLIKVIDIROVAT''SIA LIBO SHUT'' SAMOSTOIATEL'''NOI MIRNOI SHUZN''IU DO MOMENTA SMENU KREMLEVSKOGO PUTINSKOGO RESHUMA NA NOVUIU ADEKVATNUIU VLAST'' UVASHAIUSHUIU TERRITORIAL''NUIU TSELOSTNOST'' 200 STRAN......======MU PRIZUVAEM GLAV VSEX GOSUDARSTV ZASTAVIT'' DIKTATORA PUTINA NE UBIVAT'' LIUDEI...... Ответить Цитировать Пожаловаться
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