Трамп и Олланд согласовали позиции по Украине и Сирии

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В пятницу состоялся телефонный разговор президента Франции с новоизбранным президентом США.

Олланд провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом США

Президент Франции Франсуа Олланд провел в пятницу, 11 ноября, телефонный разговор с новоизбранным президентом США, посвященный актуальным проблемам сотрудничества стран на международной арене.

Как сообщает пресс-служба французского президента, собеседники обозначили позиции по Украине и Сирии, а также обсудили Парижское климатическое соглашение и совместную борьбу с терроризмом.

"Президент Олланд напомнил об истории и ценностях, которые разделяют обе страны, а также о дружбе между народами и странами", – сказано в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли Украина в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Он также обещал инициировать отмену Парижского климатического соглашения.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.