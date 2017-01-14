Литва построит забор на границе с Калининградской областью

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Ограждение сможет гарантировать, что русские контрабандисты не смогут пересечь границу.

Литва намерена отгородиться от русских забором Facebook/Арсеній Яценюк

намерена построить забор на границе с Калининградской областью, сообщает издание Lietuvos zinios

Как сообщил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, на реализацию проекта планируется выделить 3,6 млн евро.

"Этих средств должно быть достаточно, чтобы установить забор. Рядом с забором будет установлены современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", - сообщил Мисюнас.

По словам министра, ограждение не будет "китайской стеной", но оно гарантирует, что контрабандисты не смогут пересечь границу.

В настоящее время Литву от Калининградской области отделяет только контрольно-следовая полоса шириной 13 метров и специальные знаки.

Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.