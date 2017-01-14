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Литва построит забор на границе с Калининградской областью

14 января в 15:16

Ограждение сможет гарантировать, что русские контрабандисты не смогут пересечь границу.

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Литва намерена отгородиться от русских забором
Facebook/Арсеній Яценюк
Литва намерена построить забор на границе с Калининградской областью, сообщает издание Lietuvos zinios.

Как сообщил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, на реализацию проекта планируется выделить 3,6 млн евро.

"Этих средств должно быть достаточно, чтобы установить забор. Рядом с забором будет установлены современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", - сообщил Мисюнас.

По словам министра, ограждение не будет "китайской стеной", но оно гарантирует, что контрабандисты не смогут пересечь границу.

В настоящее время Литву от Калининградской области отделяет только контрольно-следовая полоса шириной 13 метров и специальные знаки.

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Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.

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Тэги граница забор Литва
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