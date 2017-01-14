Литва построит забор на границе с Калининградской областью

Ограждение сможет гарантировать, что русские контрабандисты не смогут пересечь границу.
Как сообщил глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас, на реализацию проекта планируется выделить 3,6 млн евро.
"Этих средств должно быть достаточно, чтобы установить забор. Рядом с забором будет установлены современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", - сообщил Мисюнас.
По словам министра, ограждение не будет "китайской стеной", но оно гарантирует, что контрабандисты не смогут пересечь границу.
В настоящее время Литву от Калининградской области отделяет только контрольно-следовая полоса шириной 13 метров и специальные знаки.
Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.