Топ Новости
<
>

Латвия построит забор на границе с Беларусью

13 ноября в 00:53

Работы по обустройству границы начнутся не ранее, чем через год.

латвия флаг
Латвия хочет отгородится от Беларуси
rus.tvnet.lv
Латвия планирует построить забор на границе с Беларусью, чтобы пресечь движение нелегальных мигрантов, сообщил начальник Государственной погранохраны страны Нормунд Гарбарс, пишет Delfi.

Так, запланированный проект уже внесен в бюджет страны на следующий год. Учитывая, что подобный опыт уже есть на латвийско-российской границе, больших изменений не предвидится и проект будет реализован на таких же принципах, отметил начальник погранслужбы Латвии.

Работы по обустройству приграничной полосы между Латвией и Беларусью могут начаться не ранее, чем через год. Тем не менее, пока неизвестно, какой именно длины будет забор.

Читайте также: Латвия пока не готова вернуть Украине конфискованные "миллионы Арбузова"

Ранее сообщалось, что для защиты от нелегалов забор построит и Норвегия, на границе с Россией. 

По материалам: Delfi.lv
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87