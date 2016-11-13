Латвия построит забор на границе с Беларусью

Работы по обустройству границы начнутся не ранее, чем через год.
Так, запланированный проект уже внесен в бюджет страны на следующий год. Учитывая, что подобный опыт уже есть на латвийско-российской границе, больших изменений не предвидится и проект будет реализован на таких же принципах, отметил начальник погранслужбы Латвии.
Работы по обустройству приграничной полосы между Латвией и Беларусью могут начаться не ранее, чем через год. Тем не менее, пока неизвестно, какой именно длины будет забор.
Ранее сообщалось, что для защиты от нелегалов забор построит и Норвегия, на границе с Россией.Delfi.lv