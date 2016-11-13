Латвия построит забор на границе с Беларусью

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Работы по обустройству границы начнутся не ранее, чем через год.

Латвия хочет отгородится от Беларуси rus.tvnet.lv

Латвия планирует построить забор на границе с Беларусью, чтобы пресечь движение нелегальных мигрантов, сообщил начальник Государственной погранохраны страны Нормунд Гарбарс, пишет Delfi.

Так, запланированный проект уже внесен в бюджет страны на следующий год. Учитывая, что подобный опыт уже есть на латвийско-российской границе, больших изменений не предвидится и проект будет реализован на таких же принципах, отметил начальник погранслужбы Латвии.

Работы по обустройству приграничной полосы между Латвией и Беларусью могут начаться не ранее, чем через год. Тем не менее, пока неизвестно, какой именно длины будет забор.

Ранее сообщалось, что для защиты от нелегалов забор построит и Норвегия, на границе с Россией.