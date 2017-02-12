Лидеры США, Японии и Южной Кореи осудили запуск ракеты КНДР

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Дональд Трамп зявил о полной поддержке Японии в вопросах ядерной безопасности.

США и Япония договорились вместе противостоять ядерным угрозам

США, Япония и Южная Корея осудили, сообщает агентство АР

По данным Стратегического командования Вооруженных Сил США, это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная из города Кузонг провинции Пхенан-Пукто. При этом отмечается, что ракета не угрожала безопасности Северной Америки.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга рассказал репортерам о том, что ракета не поражала территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".

Абэ и Трамп выступили с совместным заявлением в субботу, сразу же после отчетов о том, что Северная Корея произвела первый в этом году успешный запуск баллистической ракеты.

В поместье Трампа во Флориде Абэ зачитал краткое сообщение, в котором призвал КНДР полностью выполнять соответствующие резолюциии Совета безопасности ООН. По словам Абэ, Трамп сообщил ему о поддержке США. Премьер-министр Японии также считает, что появление Трампа доказывает его решительность в данном вопросе.

После выступления Абэ с еще более коротким заявлением выступил сам президент США.

"Я просто хочу, чтобы все поняли и полностью сознавали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего союзника, на 100 процентов", - отметил Дональд Трамп.

Представитель Голубого дома (официальной резиденции президента Южной Кореи – ред.) рассказал о том, что Министр обороны Южной Кореи Ким Кван Чжин, в связи с запуском КНДР ракеты, провел в телефонном режиме беседу с Советником по национальной безопасности США Майклом Флинном. Лидеры обеих стран осудили поведение Северной Кореи и договорились о совместной работе по преодолению северокорейских провокаций.

Запуск ракеты также осудило Министерство иностранных дел Южной Кореи. Там нарушение КНДР резолюций Совбеза ООН назвали "серьезной угрозой" международной безопасности, а саму зацикленность правительства на наращивании ядерного потенциала – "иррациональной". Там также подчеркнули готовность к сотрудничеству с США и Японией для введения санкций в отношении КНДР.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хван Кио-ан пообещал Северной Корее ответные меры за испытание баллистической ракеты.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении предупреждал о готовности страны к испытаниям первой межконтинентальной баллистической ракеты, которая могла поразить цели в США.

Ранее в КНДР построили две новые межконтинентальные баллистические ракеты. Это ракеты так называемого мобильного базирования, которые могут быть запущены с передвижных установок.

Напомним, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.