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Украина испытала новые авиационные ракеты

11 февраля в 10:46

Ракеты предназначены для ликвидации наземных целей с ударных вертолетов и самолетов.

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Украинский вертолет за полсекунды выпустил блок из 20 ракет
Кадр/YouTube
"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины.

Как сообщал президент Украины Петр Порошенко на своей станице в Facebook, ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

"Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", - сообщил президент.

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В декабре 2016 года вблизи оккупированного Крыма прошли учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились ракетные стрельбы. 

Подробнее о пусках ракет средней дальности в акватории Черного моря читайте в материале Валентина Бадрака "Оружие сдерживания. Нужно ли оно Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета вертолет вооружение
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