Украина испытала новые авиационные ракеты

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ракеты предназначены для ликвидации наземных целей с ударных вертолетов и самолетов.

Украинский вертолет за полсекунды выпустил блок из 20 ракет Кадр/YouTube

"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины.

Как сообщал президент Украины Петр Порошенко на своей станице в Facebook, ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

"Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", - сообщил президент.

В декабре 2016 года вблизи оккупированного Крыма прошли учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились ракетные стрельбы.

Подробнее о пусках ракет средней дальности в акватории Черного моря читайте в материале Валентина Бадрака "Оружие сдерживания. Нужно ли оно Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".