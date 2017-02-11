Украина испытала новые авиационные ракеты

Ракеты предназначены для ликвидации наземных целей с ударных вертолетов и самолетов.
Как сообщал президент Украины Петр Порошенко на своей станице в Facebook, ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.
"Во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", - сообщил президент.
В декабре 2016 года вблизи оккупированного Крыма прошли учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились ракетные стрельбы.
Подробнее о пусках ракет средней дальности в акватории Черного моря читайте в материале Валентина Бадрака "Оружие сдерживания. Нужно ли оно Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA