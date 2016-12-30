Лидер Приднестровья рассматривает возможность встречи с президентом Молдовы

Предложение поступило от президента Молдовы Игоря Додона.

Лидер Приднестровья может встретится с президентом Молдовы newspmr.com

Лидер непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" Вадим Красносельский рассматривает предложение встрече президента Молдовы Игоря Додона, сообщают в пресс-службе Красносельского.

По данным пресс-службы, предложение поступило от Игоря Додона по дипломатическим каналам.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским для обсуждения приднестровского вопроса.

Додон также заявлял, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.

Как сообщалось, в Молдове заявили о готовности Украины предоставить РФ "зеленый коридор" для вывода войск из Приднестровья.