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Лидер Приднестровья рассматривает возможность встречи с президентом Молдовы

30 декабря в 00:24

Предложение поступило от президента Молдовы Игоря Додона. 

Приднестровье
Лидер Приднестровья может встретится с президентом Молдовы
newspmr.com

Лидер непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" Вадим Красносельский рассматривает предложение встрече президента Молдовы Игоря Додона, сообщают в пресс-службе Красносельского. 

По данным пресс-службы, предложение поступило от Игоря Додона по дипломатическим каналам. 

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским для обсуждения приднестровского вопроса. 

Додон также заявлял, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.

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Как сообщалось, в Молдове заявили о готовности Украины предоставить РФ "зеленый коридор" для вывода войск из Приднестровья.

По материалам: Укринформ
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