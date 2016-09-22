Главный дипломат Абхазии уволился из-за нежелания ехать в Приднестровье

Вячеславу Чирикбе больше нравятся поездки в Евросоюз.
Чирикба объяснил свою позицию тем, что в случае его депортации властями Молдовы, у него могут возникнуть проблемы с въездом в страны Европы.
Пресс-служба "президента" Абхазии также отметила, что "курс внешней политики, несмотря на смену главы МИД, остается неизменным, так как, согласно конституции республики, внешнюю политику определяет президент Абхазии, а не министр иностранных дел".
Ранее сообщалось о том, что Россия подписала договора о сотрудничестве и интеграции с Южной Осетией и Абхазией.
Напомним, в 2013 году Генассамблея ООН подтвердила, что Абхазия и Южная Осетия – части Грузии.ZN.UA