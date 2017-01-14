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Лидер правых Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции

14 января в 22:07

Его подозревают в пророссийских взглядах.

Франсуа Фийон
Пророссийский Фийон стал кандидатом в президенты Франции
Победивший на праймериз правых сил бывший премьер-министр Франсуа Фийон был официально объявлен кандидатом на пост президента Франции. 

Фийон выступил перед национальным советом партии "Республиканцы", где заявил, что не намерен ничего менять в объявленной предвыборной программе, заявив, что не поддастся ни давление как со стороны политических противников, так и собственной партии. передает RFI.

Он также заявил, что в случае победы на выборах он не согласится принять большее количество беженцев, чем Франция принимает в настоящее время. Франция в прошлом году приняла 78 тыс. беженцев, что 10% больше, чем в 2015 г. В это же время Германия за 11 месяцев 2016 года Германия приняла 280 тыс. беженцев, тогда как в 2015 году приняла 890 тыс. человек. 

Несмотря на заявленое намерение придерживаться объявленной программы, Франсуа Фийон вследствие обширной критики вынужден был уже отменить некоторые положения программы, в том числе, касающиеся общественного медицинского страхования.  

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Ранее победивший на праймериз "Республиканцев" Фийон пообещал покончить с "жалкой пятилеткой" Олланда.

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