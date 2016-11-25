На теледебатах во Франции победил пророссийский кандидат Франсуа Фийон

Фийон, который выступает за отмену санкций против РФ и сближение с Москвой, получил около 57% поддержки от следивших за дебатами консерваторов.

Свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря

Франсуа Фийон вышел победителем из теледебатов с Аленом Жюппе накануне намеченного на 27 ноября голосования, определяющего кандидата от партии "Республиканцы" на участие в президентских выборах, сообщает французский телеканал BFM.

По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря.

Ален Жюппе, в прошлом тоже возглавлявший правительство Франции, привлек на свою сторону лишь 28% консерваторов и правоцентристов, следивших за дебатами. Согласно анализу мнений всей телеаудитории, Фийон опережает Жюппе с результатом 57% против 41%.

Во время дебатов речь шла о необходимых реформах во Франции и о внешней политике, в частности, по отношению к РФ. Если Жюппе склоняется к мягким реформам "без брутальности" и выступает за сохранение санкций против РФ, то Фийон заявил, что добьется снижения безработицы и восстановления потенциала страны благодаря жесткой экономии. Он высказался за отмену санкций против РФ.

По словам Фийона, санкционная политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также заявил об ответственности Киева за разжигание конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ в отношении Сирии.

Бывший премьер-министр и мэр Бордо Ален Жюппе выступает за выполнение Минских соглашений, не признаёт аннексию Крыма и называет бомбардировки Алеппо "военным преступлением".

Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией.