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Лавров заявил о готовности РФ возобновить сотрудничество с США по Сирии

10 октября в 21:19

С усилением риска введения новых санкций в российском МИД задекларировали открытую переговорную позицию.

Сергей Лавров
Глава МИД России внезапно упрекнул США за отказ от сотрудничества по Сирии
mid.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Кремль готов возобновить сотрудничество с Вашингтоном по урегулированию сирийского конфликта.

"У нас открытая позиция для сотрудничества во всех форматах — в старых, в нових. Дело за американцами. И отвечать на вопрос, что осталось, должны американцы, а не мы, потому что мы ничего не прерывали", – заявил глава российского МИД на брифинге в Стамбуле в понедельник, 10 октября.

В то же время, в Государственном департаменте США не стали комментировать заявление главы российского внешнеполитического ведомства.

"На данный момент у нас нет никаких сообщений на счет переговоров. Мы дадим вам знать, если будут какие-либо изменения", - сказано в ответе прес-службы Госдепартамента на запрос "РИА Новости".

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Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ТАСС
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Тэги Сирия США РФ Лавров
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1 комментарий
  • Eduard Pupkin Сегодня, 22:13 Тепер америкосы закусив расийского пряника кинутся в обьятья русского медведя чтобы через неделю получить фейсом об тейбл. Как после этого можно серьезно относиться к администрации обамы? Дилетанты и слабаки...... Ответить Цитировать Пожаловаться
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