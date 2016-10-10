Лавров заявил о готовности РФ возобновить сотрудничество с США по Сирии

С усилением риска введения новых санкций в российском МИД задекларировали открытую переговорную позицию.

Глава МИД России внезапно упрекнул США за отказ от сотрудничества по Сирии mid.ru

Министр иностранных дел Российской Федерацииутверждает, что Кремль готов возобновить сотрудничество с Вашингтоном по урегулированию сирийского конфликта.

"У нас открытая позиция для сотрудничества во всех форматах — в старых, в нових. Дело за американцами. И отвечать на вопрос, что осталось, должны американцы, а не мы, потому что мы ничего не прерывали", – заявил глава российского МИД на брифинге в Стамбуле в понедельник, 10 октября.

В то же время, в Государственном департаменте США не стали комментировать заявление главы российского внешнеполитического ведомства.

"На данный момент у нас нет никаких сообщений на счет переговоров. Мы дадим вам знать, если будут какие-либо изменения", - сказано в ответе прес-службы Госдепартамента на запрос "РИА Новости".

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".