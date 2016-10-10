Генсек Совета Европы назвал банкротом Совбез ООН из-за ситуации в Сирии

Ягланд призвал Совбез ООН взять на себя ответственность, которую он несет в соответствии с уставом.

События в Сирии означают банкротство Совбеза ООН – Ягланд Council of Europe

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил о том, что события в Сирии свидетельствуют о банкротстве Совета безопасности ООН

"То, с чем мы столкнулись в Сирии, является вопиющей катастрофой, которую нельзя допускать в 21 веке, это банкротство Совета безопасности ООН, потому что в Уставе ООН записано, что члены Совета безопасности несут ответственность за обеспечение мира и безопасности для всех остальных государств-членов (ООН), поэтому на них лежит огромная ответственность, которую государства-члены ему (Совету безопасности ООН. – Ред.) передали", - заявил Ягланд, отвечая на вопросы политиков в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает "УНИАН".

Он также отметил, что "имеющие место бомбардировки с воздуха, которые начались в Ливии и продолжаются в Сирии" не смогут привести к реальным решениям для страны.

"Что мы можем сделать - это призвать тех, кто несет ответственность, положить конец этой катастрофе, особенно призвать Совет безопасности ООН взять на себя ответственность, которую он несет в соответствии с уставом ООН", - подчеркнул Яглагд.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии. Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".