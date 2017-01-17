Лавров рассказал о накладных бровях и париках американских дипломатов

Глава российской дипломатии утверждает, что сотрудники американского посольства переодевались в туалете в женщин.

Сотрудники ФСБ следили за американскими дипломатами в Москве. Зафиксировали переодевание в туалете МИД России

Российские спецслужбы за последние годы выявили несколько случаев разведывательной деятельности сотрудников посольства США в Москве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Был известный эпизод, когда переодетый американский дипломат в парике с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить свое удостоверение сотруднику безопасности, ударил этого сотрудника", - рассказал министр на пресс-конференции по итогам 2016 года.

Лавров утверждает, что ему известны случаи, кода американские дипломаты-мужчины переодевались в женщин, а затем в общественном туалете "возвращали себе первоначальный облик". "Все это фиксировалось", - сказал Лавров.

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама ввел санкции против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Сразу после высылки российских дипломатов-шпионов глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении выслать столько же сотрудников посольства США в Москве. Однако в тот же день российский президент Владимир Путин решил не высылать американских дипломатов.