Лавров предложил выслать из России 35 американских дипломатов

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

МИД РФ решил ответить на американские санкции.

Лавров заявил о том, что не может оставить "выходки США" без ответа МИД России

Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции в связи с кибератаками выслать 35 американских дипломатов.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", заявил глава МИД Сергей Лавров.

Помимо этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.