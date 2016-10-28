Крупнейший в мире морской заповедник создадут в Антарктике

Рыболовный промысел в море Росса запретят на 35 лет.

Пингвины будут жить в заповеднике voyage-atlantic.net

антарктическом море Росса создадут крупнейший в мире морской заповедник. Идею его создания на встрече в Австралии одобрили делегаты 24 стран, а также представители Евросоюза, сообщает ВВС . Они собирались на ежегодную встречу по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.

Заповедник будет создан в море Росса, его площадь превысит 1,55 миллиона квадратных километров. Рыболовный промысел в этой зоне будет запрещен на 35 лет.

Море Росса является местом проживания 38% мировой популяции пингвинов Адели, 30% буревестников и порядка 6% китов из вида малых полосатиков.

Ранее президент США Барак Обама был намерен в 4 раза увеличить территорию природоохранной зоны Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа на Гавайях, создав таким образом крупнейший в мире морской заповедник площадью 1,5 миллиона квадратных километров. Однако заповедник Антарктике будет больше.