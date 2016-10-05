Кремлевский форум на Родосе: во всех бедах мира винили только Запад – FT

Якунин уверял, что его мероприятие не часть российской пропаганды, но почему-то риторика участников совпадала с позицией Кремля.

На Родосском форуме Якунина во всех бедах мира обвиняли Запад. World Public Forum "Dialogue of Civilizations"/Facebook

Как для события, которое должно было стать фестивалем пропаганды Кремля и колыбелью русских националистов, Родосский форум на удивление выглядел так же, как и любая другая международная конференция.

От белых кресел и синих кругов на фоновом рисунке главной сцены до сессий и тем для обсуждения – Родос производил впечатление "мини-Давоса".

300 экспертов, политиков и бизнесменов, которые собрались в пятизвездочном отеле на острове в Греции в минувшие выходные, обсуждали большинство острых проблем, стоящих перед миром: массовая миграция, исламский терроризм, рост неравенства.

"Однако тем, что объединяло большинство участников стало убеждение, что во всех этих проблемах можно обвинять политику США и ЕС. Умышленно или нет, но это очень хорошо вписывается в риторику Кремля", - пишет на страницах Financial Times Нил Бакли.

"Я убежден, что нынешняя модель, которая предполагает, что несколько стран определяют правила для всех остальных в мире, просто неправильная", - сказал на Родосском форуме близкий друг президента России и основатель мероприятия Владимир Якунин. Он даже напомнил о нобелевском лауреате по экономике Джозефе Стиглице, который недавно объявил "мертвым неолиберальный консенсус" США. Фактически, этот тезис можно считать лозунгом Родосского форума на протяжении многих лет.

Обозреватель пишет, что сейчас его рассматривают как еще один инструмент Москвы распространять свою пропаганду, которую с начала войны в Украине в 2014 году продвигают российские "тролли", организации и телеканалы вроде RT. Нынешний форум в некотором смысле пережил "диверсию": премьер-министр Словакии Роберт Фицо и венгерский премьер Виктор Орбан, известные своими настроениями против ЕС, в последний момент отказались выступать. Однако с речами выступили бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан, президент Чехии Милош Земан и его предшественник Вацлав Клаус.

В интервью FT Якунин уверял, что цель Родосского форума показать разные точки зрения. На вопрос, согласовывал ли он свое мероприятие с Владимиром Путиным, бывший российский чиновник ответил, что было бы неправильно заставить замолчать любого, кто придерживается "неосновных" убеждений, потому что "так у людей сложилось бы впечатление, что это часть проекции "мягкой силы" конкретной страны". Однако, независимость Родосского форума Якунина под названием "Диалог Цивилизаций" под вопросом, учитывая то, что он основал одноименный исследовательский институт в Берлине и планирует открыть еще несколько таких по всему миру.

Якунин хорошо известен своими консервативными взглядами. Он руководит "Центром национальной славы России", который пропагандирует российские православные ценности. Бывший российский чиновник попал в "черный список" санкций США после российской аннексии Крыма в 2014 году. Однако, ЕС против него не ввел никаких ограничений.

Тем временем, один из участников Родосского форума предположил, что цель мероприятия – бросить вызов доминированию "англосаксонских" аналитических центров. Форум часто становится местом для выражения взглядов, которые совпадают с риторикой Москвы.

Президент Милош Земан, который выступал на мероприятии уже 9 раз, в 2014 году сравнил конфликт в Украине с "гриппом" и осудил введение санкций против России. На этот раз он снова ругал санкции, называя их "проигрышной стратегией для обеих сторон", а также призвал депортировать из Европы всех новоприбывших экономических мигрантов. Когда чешского экс-президента Вацлава Клауса спросили о проблемах ЕС, он ответил: "Евросоюз сам и является кризисом".

Ранее издание Gazeta Wyborcza писала, что Родосский форум мог внести раскол в Вышеградской группе, поскольку из четырех стран-участниц только лидеры Польши отказались ехать на пророссийский форум. Однако, похоже, этого не произошло, учитывая что Орбан и Фицо отказались от выступлений.