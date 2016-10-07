Количество жертв урагана "Мэтью" достигло 572 человек

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Скорость урагана может достигать 250 км/час.

Число жертв "Мэтью" на Гаити превысило 500 человек regnum.ru

Число погибших в результате урагана "Мэтью" на острове Гаити возросло до 572 человек, со ссылкой на местных чиновников сообщили Reuters в Twitter.

Как сообщалось, в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина из-за приближающегося урагана, изданы распоряжения о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

UPDATE: Hurricane Matthew death toll in Haiti rises to 572 - local officials. https://t.co/EzTCk5RZqS pic.twitter.com/63D20D5DAn — Reuters Top News (@Reuters) 7 жовтня 2016 р.

6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближающегося урагана "Мэтью".

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.