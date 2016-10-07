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Количество жертв урагана "Мэтью" достигло 572 человек

7 октября в 18:08

Скорость урагана может достигать 250 км/час.

ураган
Число жертв "Мэтью" на Гаити превысило 500 человек
regnum.ru

Число погибших в результате урагана "Мэтью" на острове Гаити возросло до 572 человек, со ссылкой на местных чиновников сообщили Reuters в Twitter.

Как сообщалось, в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина из-за приближающегося урагана, изданы распоряжения о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

 

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6 октября Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближающегося урагана "Мэтью".

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.

По материалам: Reuters
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Тэги ураган чрезвычайное циклон побережье Гаити
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