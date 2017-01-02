Количество жертв теракта в Багдаде увеличилось до 35 человек

Среди пострадавших много рабочих, которые нанимались на ежедневную работу неподалеку от эпицентра взрыва.

В результате теракта погибли 35 человека, десятки получили ранения

Полицейские и медицинские сотрудники больниц Багдада отмечают увеличение количества, который произошел в понедельник, 2 января, сообщает Al Arabiya . 35 человек погибли, 61 получил ранения.

Взрыв произошел в пригороде столицы Ирака Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей. Среди пострадавших множество рабочих, которые в момент совершения теракта находились на перекрестке Садр-Сити, шиитского района на северо-востоке Багдада. Также сообщается о трех погибших полицейских.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 39 раненных.

Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.

Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.