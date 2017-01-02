Количество жертв теракта в Багдаде увеличилось до 35 человек

Среди пострадавших много рабочих, которые нанимались на ежедневную работу неподалеку от эпицентра взрыва.
Взрыв произошел в пригороде столицы Ирака Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей. Среди пострадавших множество рабочих, которые в момент совершения теракта находились на перекрестке Садр-Сити, шиитского района на северо-востоке Багдада. Также сообщается о трех погибших полицейских.
По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
Ранее сообщалось о 17 погибших и 39 раненных.
Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.
Взрывы происходят в Ираке регулярно, однако это нападение стало крупнейшим по количеству жертв с 2003 года.ZN.UA , Русская служба Би-би-си ,