Клинтон во главе США может помочь Германии выступить против агрессивной России – WSJ

Обозреватель пишет, что кандидат-демократ хорошо понимает суть российской политики.

Клинтон может помочь Меркель выступить против России. U.S. Department of State/Flickr

Когда во время одного из недавних опросов немцев спросили, кого бы они хотели видеть президентом США, 90% опрошенных ответили, что кандидата-демократа. 4% высказались в пользу республиканца Дональда Трампа.

Конечно, это лишь данные очередного социологического исследования, но если Клинтон победит, они должны послужить в качестве поддержки ее жестких взглядов на агрессивную Россию, которые ей стоит донести напрямую до канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет обозреватель Джон Винокур, напоминая, что Берлин ключевой союзник Вашингтона в ЕС. По его мнению, Евросоюз далек от решительного ответа на агрессию России в Сирии или где угодно. Доказательством этого стал результат саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Перед встречей они говорили о "рассмотрение всех возможных действий, если нынешние зверства продолжатся". Но с финального документа эта решительность исчезла, как и все упоминания о возможности введения новых санкций против России.

Угрозы рассмотреть "все возможные варианты" все равно напугали бы Владимира Путина, как и постоянные заявления администрации Барака Обамы о "недопустимых действиях" во время переговоров с Ираном относительно его ядерной программы.

Автор также напоминает о появлении в Берлине российского чиновника Владислава Суркова, который с начала российской войны против Украины попал в "черный список" санкций. Ему запрещен въезд на территорию стран ЕС. Но вот он в столице Германии, а в Берлине объясняют, что он получил "специальное разрешение".

"Это напуганная Германия, стабильность которой снижается, и окружает которую неэффективная Европа. Столбы твердости, которыми были Deutsche Bank и Volkswagen, пошатнулись. Отряды Бундесвера, которые поддерживают операции коалиции против "Исламского государства", избегают боевых действий в Ираке. А пророссийские "правые" партии прокладывают себе путь в Бундестаг, куда они могут попасть в 2017 году", - пишет обозреватель.

По его мнению, Клинтон безусловно видит шаткость позиций немецкого канцлера. Однако она может направить Меркель к курсу, который будет символизировать возвращение Германии до ее лучших времен немецкой твердой политической позиции.

В частности, Клинтон во главе США может призвать Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Европейские эксперты и критики уже достаточно долго называют этот проект политическим и опасным, поскольку он усилит энергетическую зависимость Европы и Германии от газа России. Еще будучи Госсекретарем, Клинтон предостерегала, что российский контроль над энергетическими поставками в Европу – это вызов, "который мы игнорируем на свой страх и риск".

По словам немецкого депутата с ХДС Норберта Реттгена, на фоне агрессивного российского поведения в Сирии, трансатлантическому сообществу нужен новый старт, который бы помог США и Германии пересмотреть свою политику в отношении агрессивной России. И блокирование "Северного потока-2" могло бы стать хорошим сигналом. Но Меркель убеждена, что новая ГТС – это вполне честный бизнес-проект без политического подтекста. Социал-демократы активно поддерживают его построение, а Меркель не оказывает никакого противодействия.

Автор предполагает, что Клинтон может и отложить вопрос энергетической независимости Европы на потом. И это станет тестом на надежность для нее.

Ранее историк Ян Берендс писал на страницах Die Zeit, Меркель должна показать Путину, что цена войны против Украины будет расти. Берлин и Париж хотели, чтобы Москва была партнером, заинтересованным в завершении войны. Но Россия продолжает проводить военные операции в Донбассе и силой удерживать аннексированный Крым. И желание европейцев в Минске не поспособствовали окончанию войны.

Тем временем, издание Rzeczpospolita писало, что победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина. В глазах европейских лидеров российский президент слишком часто меняет роли. То он варвар, который убивает людей в Сирии и на Востоке Украины, а уже через неделю - партнер, с которым ведут переговоры о совместных действиях против "Исламского государства".