Меркель ждет нежелательная партийная борьба за кресло президента – FT

Следующие четыре месяца будут напряженными для немецкой политики.

Меркель придется подумать, кого из однопартийцев выдвинуть на роль преемника Гаука. Flickr/Mundo33

Попытка канцлеравыбрать следующего президента Германии через консенсус партий под угрозой после того, как Социал-демократическая партия выдвинула кандидатуру министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера на эту должность.

Теперь Христианско-демократическому союзу придется выбрать своего кандидата и вступить в избирательную борьбу. Об этом сегодня пишет Financial Times.

"Могут начаться реальные дебаты. У Штайнмайера хорошие шансы. Увидим, найдется ли в ХДС и ХСС кто-то такого же уровня", - сказал политический редактор Frankfurter Allgemeine Гюнтер Баннас.

Борьба за кресло президента начнется на фоне приближающихся парламентских выборов, запланированных на следующих год. Несмотря на символичность должности, Меркель и лидер СДПГ Зигмар Габриэль убеждены, что партия может получить преимущество во время выборов в Бундестаг, если президентом будет их соратник.

Канцлер Германии хотела бы избежать раскачивания лодки и сосредоточиться на восстановлении благосклонности избирателей после непопулярной политики в отношении беженцев. А вице-канцлер Габриэль хочет выйти из тени Меркель до начала парламентских выборов, одержав несколько политических побед.

От начала Меркель надеялась, что популярен нынешний президент Йоахим Гаук останется президентом еще на пять лет после того, как его первый срок закончится в марте. Но Гаук еще летом объявил о намерении уйти на пенсию. Поэтому канцлер надеялась на консенсус с социал-демократами относительно его преемника.

Однако Габриэль объявил в недавнем интервью для Bild, что он собирается поддержать кандидатуру Штайнмайера, потому что "он понимает вызовы нашего времени". Опросы показали, что немецкий министр иностранных дел достаточно популярный политик.

Издание предполагает, что кандидатом ХДС/ХСС может стать министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Однако в таком случае блок не сможет его использовать на парламентских выборах. Теперь Берлин ждут четыре месяца политиканства перед выборами президента, которые пройдут в феврале.

Недавно в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов.

Научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд в комментарии для ZN.UA пояснил, причину роста рейтинга Меркель. По его мнению, все дело в том, что проблема наплыва беженцев теперь кажется более регулируемой, а канцлер, кажется, сделала выводы из ошибок, которые она допустила в начале работы по разрешению кризиса.