Клинтон призвала Трампа раскрыть связи с Россией

В Огайо Клинтон заявила, что Путин "прилагает усилия для избрания Трампа".

Клинтон предполагает, что Трамп связан с Россией

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон предположила, что связи ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа с Россией могут быть связаны с тем, что американские спецслужбы называли вмешательством РФ выборы в США.

Клинтон также заявила, что Трамп должен раскрыть любые связи, которые он может иметь с российскими властями, сообщает "Радіо Свобода".

Сегодня, 31 октября во время выступления в штате Огайо Клинтон заявила, что президент России Владимир Путин "прилагает усилия для избрания Трампа". Она предположила, что Кремль организовал кибератаки против США ради помощи Трампу.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал неуместными резкие высказывания своей соперницы Хиллари Клинтон о президенте России Владимире Путине.

Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.