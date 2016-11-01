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Клинтон призвала Трампа раскрыть связи с Россией

1 ноября в 00:21

В Огайо Клинтон заявила, что Путин "прилагает усилия для избрания Трампа".

Клинтон Трамп
Клинтон предполагает, что Трамп связан с Россией

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон предположила, что связи ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа с Россией могут быть связаны с тем, что американские спецслужбы называли вмешательством РФ выборы в США.

Клинтон также заявила, что Трамп должен раскрыть любые связи, которые он может иметь с российскими властями, сообщает "Радіо Свобода".

Сегодня, 31 октября во время выступления в штате Огайо Клинтон заявила, что президент России Владимир Путин "прилагает усилия для избрания Трампа". Она предположила, что Кремль организовал кибератаки против США ради помощи Трампу.

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Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал неуместными резкие высказывания своей соперницы Хиллари Клинтон о президенте России Владимире Путине.

Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Клинтон президент США Россия связь Путин Трамп
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