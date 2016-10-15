"Классической" холодной войны не будет, сегодняшние вызовы намного более неконтролируемые - Гриценко

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По мнению экс-министра обороны, сложившаяся система международной безопасности явно неспособна контролировать ситуацию на планете.

Гриценко: десятилетия мира ослабили бдительность Запада

Холодной войны в ее классическом понимании — как продолжительного, сбалансированного, договороспособного и в целом прогнозируемого для планеты противостояния двух мощных военно-политических блоков, двух мощных экономических систем (с разной идеологией построения) - не будет.Такое мнение высказал ZN.UA Анатолий Гриценко, лидер партии "Громадянська позиція", экс-министр обороны Украины."Во-первых, Россия, при всех ее потугах и амбициях, на роль мирового лидера уже не тянет, из-за несравнимого с бывшим СССР потенциала и ввиду отсутствия твердых надежных союзников, позволяющих претендовать на формирование мирового полюса", - отметил он.По мнению Гриценко, не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей как постоянному члену Совбеза ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба."Во-вторых, за последние десятилетия в мировой иерархии поднялись и продолжают подниматься новые игроки, мощные в экономическом и военном отношении, в том числе с возможностью наращивания/создания ядерного потенциала и высокоточного оружия повышенной мощности — это прежде всего Китай, Индия, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и др. Они еще больше размывают и дробят на непредсказуемые осколки некогда устоявшийся, понятный двухполюсный мир", - отметил экс-министр обороны."В-третьих, не так давно мощный западный полюс сегодня из-за внутренних противоречий, политики изоляционизма, отсутствия адекватного ответственного лидерства — размыт, не консолидирован и неэффективен в принятии решений планетарного масштаба", - заявил он.По мнению Гриценко, десятилетия мира и процветания после Второй мировой ослабили бдительность Запада, превратили западные союзы и армии в бумажно-бюрократические структуры, снизили мотивацию надлежащего финансирования оборонной сферы, создали иллюзию, что, дескать, военную агрессию можно отразить путем переговоров.



"Наконец, уже ясно, что сложившаяся система международной безопасности явно неспособна контролировать ситуацию на планете и гарантировать мир даже тогда, когда ключевые игроки, казалось бы, договорились и действуют сообща. Значит, впереди нас ждут серьезные вызовы и испытания, намного более непредсказуемые и не контролируемые ключевыми игроками, чем это было в период холодной войны", - считает Гриценко.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".