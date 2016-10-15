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"Классической" холодной войны не будет, сегодняшние вызовы намного более неконтролируемые - Гриценко

15 октября в 07:07

По мнению экс-министра обороны, сложившаяся система международной безопасности явно неспособна контролировать ситуацию на планете.

Анатолий Гриценко
Гриценко: десятилетия мира ослабили бдительность Запада
Холодной войны в ее классическом понимании — как продолжительного, сбалансированного, договороспособного и в целом прогнозируемого для планеты противостояния двух мощных военно-политических блоков, двух мощных экономических систем (с разной идеологией построения) - не будет.

Такое мнение высказал ZN.UA Анатолий Гриценко, лидер партии "Громадянська позиція", экс-министр обороны Украины.

"Во-первых, Россия, при всех ее потугах и амбициях, на роль мирового лидера уже не тянет, из-за несравнимого с бывшим СССР потенциала и ввиду отсутствия твердых надежных союзников, позволяющих претендовать на формирование мирового полюса", - отметил он.

По мнению Гриценко, не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей как постоянному члену Совбеза ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.

"Во-вторых, за последние десятилетия в мировой иерархии поднялись и продолжают подниматься новые игроки, мощные в экономическом и военном отношении, в том числе с возможностью наращивания/создания ядерного потенциала и высокоточного оружия повышенной мощности — это прежде всего Китай, Индия, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и др. Они еще больше размывают и дробят на непредсказуемые осколки некогда устоявшийся, понятный двухполюсный мир",  - отметил экс-министр обороны.

"В-третьих, не так давно мощный западный полюс сегодня из-за внутренних противоречий, политики изоляционизма, отсутствия адекватного ответственного лидерства — размыт, не консолидирован и неэффективен в принятии решений планетарного масштаба", - заявил он.

По мнению Гриценко, десятилетия мира и процветания после Второй мировой ослабили бдительность Запада, превратили западные союзы и армии в бумажно-бюрократические структуры, снизили мотивацию надлежащего финансирования оборонной сферы, создали иллюзию, что, дескать, военную агрессию можно отразить путем переговоров.

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"Наконец, уже ясно, что сложившаяся система международной безопасности явно неспособна контролировать ситуацию на планете и гарантировать мир даже тогда, когда ключевые игроки, казалось бы, договорились и действуют сообща. Значит, впереди нас ждут серьезные вызовы и испытания, намного более непредсказуемые и не контролируемые ключевыми игроками, чем это было в период холодной войны", - считает Гриценко.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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