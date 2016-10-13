Порошенко и Олланд подчеркнули особую важность выполнения "минских" условий по безопастности в Донбассе

Президент Франции продолжает настаивать на необходимости выполнения как условий безопастности, так и политических пунктов Минских соглашений.

Олланд хотел бы провести выборы в Донбассе, и только потом - восстановить контроль Украины над границей с РФ president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд согласны с необходимостью первоочередного выполнения условий по безопасности в рамках Минских договоренностей для того, чтобы провести выборы в Донбассе, а также в итоге восстановить контроль Украины над границей с РФ.

Таковы результаты телефонного разговора лидеров Франции и Украины, который состоялся в четверг, 13 октября. Предполагалось, что участие в телефонной конференции примет также канцлер Германии Ангела Меркель, однако вместо нее в разговоре принял участие ее дипломатический советник Кристоф Хойзген. Он извинился за то, что канцлер не смогла лично участвовать в беседе.

"Президенты Украины и Франции согласились с особой важностью безопасностного компонента, который до сих пор не выполнила Россия и который должен быть первоочередной частью дорожной карты по имплементации Минских договоренностей", - сообщила пресс-служба президента Украины.

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Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, заявил о том, что "должны быть удвоены усилия по осуществлению всех пунктов Минских соглашений, как в области вопросов безопасности, так и политических", говорится в сообщении пресс-службы Элисейского дворца.

"Он выразил надежду на то, что может быть быстро разработана дорожная карта с участием всех сторон и которая бы точно определяла шаги, которые должны привести, в итоге процесса, к восстановлению контроля со стороны Украины над ее границей с Россией".

По мнению Олланда, "крайне необходимо создать все условия, которые позволят провести выборы на востоке страны, в соответствии с законодательством Украины и уважением к стандартам ОБСЕ".

"Поэтому крайне важно закрепить прекращение огня и продолжать расширение операции по разведению сил", - подчеркнул Олланд.

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Порошенко также проинформировал французскую и немецкую стороны об увеличении в Донбассе количества обстрелов со стороны российских боевиков, в том числе из тяжелого вооружения, а также обратил внимание на отсутствие постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

Глава государства также подчеркнул, что Москва блокирует процесс освобождения заложников, что абсолютно недопустимо.

Президенты Украины и Франции договорились о продолжении консультаций в Минске на уровне дипломатических советников глав государств "нормандского формата". После этого предусматривается, что лидеры Украины, Франции и Германии проведут телефонную конференцию.

В частности Олланд выразил готовность в ближайшие дни принять участие во встрече в "Нормандском формате". В беседе с Порошенко Олланд подчеркнул, что такая встреча "должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".

Отметим, что на днях, выступая в ПАСЕ, Олланд высказал мнение о том, как должны развиваться события в Донбассе. По его логике, это должны быть "безопасность – выборы (по украинскому законодательству и международным стандартам) – граница".

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Ирина Геращенко подчеркнула, что это заявление Олланда не несет новых месседжей и олицетворяет позицию ЕС (через позицию Франции и Германии).

Однако Украина отстаивает несколько иную позицию: сначала безопасность (включительно с выведением с территории Украины иностранного вооружения и техники); гуманитарный блок (освобождение всех незаконно удерживаемых без всякого шантажа амнистинй, которая должна вступить в силу только с политическим блоком); восстановление контроля Киева над границей с РФ с присутствием СММ ОБСЕ, и только потом политический блок (выборы по украинским законам и международным наблюдением).

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины.