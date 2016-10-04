Керри заверил, что Запад не откажется от поддержки Украины ради отношений с РФ

Он также напомнил, зачем были введены санкции.

Керри заверил, что Запад не откажется от поддержки Украины. palinchak / Depositphotos

Страны НАТО и Евросоюза будут и впредь твердо поддерживать стабильную, единую и демократическую Украину. Об этом сказал ГоссекретарьДжон Керри в Брюсселе, где он выступил с речью "Будущее трансатлантических отношений".

Как сообщает "Радио Свобода", американский дипломат признал, что Запад хотел бы найти общий язык с Москвой, но не собирается делать это ценой собственных принципов.

"Желание НАТО и стран ЕС найти взаимопонимание с Россией не изменит нашу позицию относительно свободы и международного права. Именно поэтому мы остаемся непоколебимы в нашей поддержке стабильной, единой и демократической Украины. И Москве не следует сомневаться: в этом вопросе мы не отступим", – сказал Керри.

Он также отметил, что у России нет причин бояться НАТО, поскольку он имеет сугубо оборонительный характер и не ставит перед собой цель кого-то унизить или изолировать. При этом он также напомнил, почему были введены экономические санкции против РФ.

"Явная агрессия – это то, с чем никто из нас не согласится и ни одно место в мире не понимает это лучше, чем Европа. Поэтому мы наложили санкции и настаиваем на дипломатическом решении конфликта на Донбассе и нелегальной аннексии Крыма. Мы также требуем от правительства Украины двигаться дальше и ускоряться на пути реформ", – сказал Госсекретарь США.

Керри добавил, что, по всей видимости, России не нравится экономическое давление. Однако, он пояснил, что именно это давление и призвано вернуть Москву на путь уважения к правилам поведения в международных отношениях, которые формировались на протяжении эпохи.

Напомним, что недавно Россия придумала новый способ "торговаться" с США. В частности, она односторонне приостановила выполнение соглашения об утилизации плутония. А вчера стало известно, что Россия требует за реанимацию соглашения с США относительно плутония отмену санкций и сокращения НАТО. Более того, Москва хотела компенсации всех убытков, причиненных экономическим давлением.

Сегодня стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд полетит в Москву. Ожидается, что темой обсуждения станет ситуация в Донбассе.