Байден предостерег Порошенко: без активных реформ в Украине есть угроза снятия санкций с РФ

Сейчас есть пять стран в Евросоюзе, которые хотели бы "выйти" из санкций против РФ.

Байден призвал Порошенко к проведению активных реформ president.gov.ua

Вице-президент США Джо Байден предупредил президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина должна активно проводить обещанные экономические и политические реформы, иначе есть большой риск – снятие санкций с России, об этом сообщает агентство Reuters

"Мы знаем о том, что если они (украинцы – ред.) дают повод ЕС, то есть по крайней мере пять стран прямо сейчас, которые могут сказать: "мы хотим "выйти" из санкций против Москвы", - сказал Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Байден рассказал, что он каждую неделю по два-три часа разговаривает по телефону с украинским руководством с тех пор, как начался кризис. По его словам, он все время подчеркивает необходимость проведения реформ, а также оказывает давление на Германию, Францию ​​и Италию, чтобы те не отменяли санкции.

Вице-президент США также рассказал о некоторых настроениях в Европе, где некоторые не понимают необходимости продолжения санкций, поскольку могут спросить о разнице до и после. Как объясняет Байден, они считают, что до Порошенко-президента украинские власти были марионетками Кремля. "И тогда какая разница сейчас? Почему вы настаиваете на том, чтобы мы продолжали санкции сейчас?", - говорит он.

Также на фоне кризиса Европы - "неуверенности в себе" из-за Brexit и миграционного кризиса, Байден также напомнил Порошенко о необходимости выполнения Минских соглашений, чтобы не было обвинений в их провале.

Накануне, 21 сентября, вице-канцлер Германии выступил за отмену санкций против России. А недавно президент Кипра усомнился в эффективности санкций против России. По его словам, они мешают диалогу.

Читайте также: Украина обещает ускорить реформы после получения транша МВФ – FT

15 сентября Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года.