Керри пытается заключить сделку с Москвой по Сирии до инаугурации Трампа – WP

Новоизбранный президент США может предложить России сделку иного рода.

Пока что РФ тянет время и не соглашается на предложение Керри palinchak / Depositphotos

"Неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией , чтобы прекратить осаду Алеппо, пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин.

Им движет цель не только покончить с масштабным гуманитарным кризисом в сирийском Алеппо, но и перспектива того, что новоизбранный президент пойдет на новую, другого рода, сделку с Москвой, что поставит США на одну сторону с диктатором Башаром аль-Асадом.

Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турция и, иногда, Иран.

Сделка - соглашение по сирийской оппозиции – заключается в том, чтобы отделить членов Аль-Каиды, связанного с Джабхат Фатх аль-Шам, или сирийским Конквест-фронтом (ранее аль-Нусра-фронт), чьи боевики должны будут покинуть восточный Алеппо. В обмен на это режим Асада и Россия должны будут прекратить осаду города и дадут возможность для въезда в город гуманитарной помощи.

Пока что об этом не удалось договориться. По словам автора, один из его источников сообщил: Россия просто тянула время, чтобы либо достичь своих целей в военном отношении или подождать, пока администрация Дональда Трампа придет и предложит более выгодные условия. "Русские пытаются заставить город сдаться," - сказал чиновник. "Им нужно только более 60 дней. И они получат их".

Как писало издание The Wall Street Journal,. Встреча состоялась в Париже 11 октября в зале отеля "Ритц", где собрались около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль. Группа, которую представляет Касис, выступает за то, чтобы сирийским президентом оставался Башар Асад.