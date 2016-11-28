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Керри пытается заключить сделку с Москвой по Сирии до инаугурации Трампа – WP

28 ноября в 08:51

Новоизбранный президент США может предложить России сделку иного рода.

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Пока что РФ тянет время и не соглашается на предложение Керри
palinchak / Depositphotos
"Неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо, пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин. 

Им движет цель не только покончить с масштабным гуманитарным кризисом в сирийском Алеппо, но и перспектива того, что новоизбранный президент пойдет на новую, другого рода, сделку с Москвой, что поставит США на одну сторону с диктатором Башаром аль-Асадом. 

Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турция и, иногда, Иран. 

Сделка - соглашение по сирийской оппозиции – заключается в том, чтобы отделить членов Аль-Каиды, связанного с Джабхат Фатх аль-Шам, или сирийским Конквест-фронтом (ранее аль-Нусра-фронт), чьи боевики должны будут покинуть восточный Алеппо. В обмен на это режим Асада и Россия должны будут прекратить осаду города и дадут возможность для въезда в город гуманитарной помощи. 

Пока что об этом не удалось договориться. По словам автора, один из его источников сообщил: Россия просто тянула время, чтобы либо достичь своих целей в военном отношении или подождать, пока администрация Дональда Трампа придет и предложит более выгодные условия. "Русские пытаются заставить город сдаться," - сказал чиновник. "Им нужно только более 60 дней. И они получат их". 

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Как писало издание The Wall Street Journal, сын Трампа встречался со сторонниками российской политики в Сирии. Встреча состоялась в Париже 11 октября в зале отеля "Ритц", где собрались около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль. Группа, которую представляет Касис, выступает за то, чтобы сирийским президентом оставался Башар Асад.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия сделка Россия Алеппо США Керри
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