Керри призвал Францию сохранять давление на Россию до выполения Минских договоренностей

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Глава Госдепартамента США в очередной раз увязал антироссийские санкции с прогрессом в урегулировании конфликта в Донбассе.

Керри заявил о необходимости продления антироссийских санкций в случае невыполнения Минских договоренностей palinchak / Depositphotos

Государственнный секретарь США Джон Керри заявил, что если условия Минских договоренностей не будт выполнены в ближайшие месяцы, возникнет необходимость в продлении

"Нам необходимо сохранять давление на Россию в контексте выполнения Минских договоренностей", – сказал Керри перед встречей с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро в Вашингтоне в пятницу, 7 октября.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что если "Минск" не удастя реализовать в ближайшие месяцы или, по крайней мере, согласовать четкий план его выполнения, действие санкций против Кремля необходимо будет продлить.

"Мы этого не хотим, но это становится единственным вариантом того, что можно сделать, если не удастся продвинуться вперед", – резюмировал Керри.

Вместе с тем, в последнее время усилились попытки давления на Украину со стороны Запада.

Так, вице-президент США Джозеф Байден пытался убедить президента Петра Порошенко пойти на уступки России в Минском процессе по Донбассу за счет интересов самой Украины.

Подробнее о выполнении Минских договоренностей читайте в статье "Оборона "Минска" Сергея Рахманина в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".