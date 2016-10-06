Brexit может повлиять на санкции ЕС против России – WSJ

Лондон до этого времени был в Европе одним из самых ярых сторонников идеи наказать Москву за агрессию против Украины.

Без Британии давление ЕС на Россию может ослабнуть. European Parliament / Flickr

Выходиз ЕС, вероятнее всего, создаст политические и правовые проблемы для успешного применения санкций, которые европейский блок использовал для сдерживания амбиций Ирана, а также в качестве ответа на агрессию России против Украины.

Об этом пишет обозреватель Лоренс Норман на страницах Wall Street Journal, добавляя, что такого мнения некоторые действующие и бывшие европейские и американские политики.

"Великобритания играла важную роль во все более активном и эффективном применении ЕС политики санкций", - убежден бывший ответственный Госдепартамента США по политике санкций Ричард Невью.

Британия с самого начала была ярым сторонником введения экономического давления против России в качестве наказания за ее военное вторжение в Украину. Она выступила в качестве влиятельного союзника канцлера Германии Ангелы Меркель и создала противовес таким лояльным к Москве странам, как Италия и Греция.

"Великобритания сыграла ключевую роль, перекрыв финансирование российских государственных компаний в Лондоне, который остается самым мощным финансовым центром Европы", - говорится в статье.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным делам Фредрик Весслау убежден, что через несколько лет после выхода Британии из ЕС политика блока относительно Москвы будет значительно мягче. Впрочем, резких изменений тоже ждать не стоит. Ведь Великобритания все равно будет принимать участие во всех встречах и процессах принятия решений вплоть до своего фактического выхода, хоть ее влияние постепенно будет уменьшаться.

Тем временем, Лондон дал понять, что не собирается отказываться от политики поддержки Украины. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заверил, что его страна продолжит экономическое давление на Россию. Однако, некоторые эксперты предполагают, что после Brexit для Лондона торговые отношения могут стать более приоритетными, чем принципы внешней политики.

В это же время, стало известно, что США обсудят с зарубежными партнерами новые санкции против России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест. Он подчеркнул, что санкции являются наиболее эффективными, если позиция по ним согласована международным сообществом.