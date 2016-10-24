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Керри отреагировал на возобновление бомбардировок Алеппо

24 октября в 23:24

Глава Госдепартамента США обсудил Сирию с министром иностранных дел РФ по телефону.

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За время действия "гуманитарной паузы" эвакуация из Алеппо так и не началась
facebook/AleppoAMC
Государственный секретарь США Джон Керри во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность в связи с возобновлением бомбардировок Алеппо.

"Они обсудили ситуацию в Сирии. Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу возобновления воздушных бомбардировок и наземных атак в Алеппо, которые осуществляют режим президента Башара Асада и Россия", – сообщил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 24 октября.

Кроме того, Керри обсудил с Лавровым возможность продолжения многосторонних переговоров в Женеве, а также пути к существенному снижения интенсивности боевых действий и доставки гуманитарных грузов жителям осажденного Алеппо.

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Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы".

За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Алеппо Сирия РФ США
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