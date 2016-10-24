Штайнмайер усомнился в эффективности санкций против РФ за ее действия в Сирии

По мнению главы МИД ФРГ, санкции не помогут предовратить гуманитарную катастрофу в Алеппо.

Министр иностранных дел Германии опасается, что закроется окно возможностей в переговорах с Росией consilium.europa.eu

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что введениеза соучастие в военных преступлениях режима сирийского президента Башара Асада может негативно повлиять на ход переговоров по Сирии.

"Я опасаюсь, что возврат к решениям, которые были применены раньше в других конфликтах, к санкциям в случае с Сирией не помогут предотвратить гуманитарную катастрофу, поскольку санкции имеют слишком отложенное действие, чтобы помочь открыть гуманитарный коридор", – заявил дипломат в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье, 23 октября.

Штайнмайер выразил уверенность, что возможные санкции "закроют окно возможностей" в переговорах с Кремлем.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Однако в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Алеппо не измениться в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.