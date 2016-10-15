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Керри и Лавров проводят двустороннюю встречу по Сирии – СМИ

15 октября в 16:42

Несмотря на официальное заявление о прекращении двусторонних контактов по Сирии, в Лозанне сейчас проходит встреча Керри и Лаврова.

керри лавров
Встреча Лавров и Керри началась
МИД России
Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри проводят двустороннюю встречу "на полях" переговоров по Сирии в Лозанне, сообщает "ТАСС" со ссылкой на источники в российской делегации.

"Встреча Лавров и Керри началась", - отметил собеседник издания.

В переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта, Ирака.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к возобновлению сотрудничества с США по урегулированию сирийского конфликта. В Вашингтоне его заявление комментировать не стали.

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Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ТАСС
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Тэги Керри Сирия Лавров Лозанна
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