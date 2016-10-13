Россия отправила более 600 боевиков "ЛНР-ДНР" на войну в Сирии – Госпогранслужба

Несколько групп "добровольцев" отбыли в Ростов с Донбасса, вместе со своей экипировкой и оружием, заявили в ГПСУ.

Россия перебросила несколько сотен своих боевиков из Донбасса в Сирию 112.ua

Более 600 боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" отбыли сдля участия в боевых действиях в Сирии, заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Сейчас продолжаются мероприятия по отбору добровольцев ОРДЛО для участия в боевых действиях на территории Сирии. На днях с временно оккупированной территории Донецкой области через неподконтрольный участок российского-украинской границы в Ростов выбыли несколько организованных групп отобранных так называемых добровольцев в составе более 600 человек. Через границу в РФ они выбыли в полной экипировке и с оружием", – цитирует "112 Украина" его слова на брифинге 13 октября.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало что, Россия при помощи частных военных компаний вербует в Донбассе боевиков для участия в операциях ВС РФ на территории Сирии.

"По условиям контракта, жизнь россиян во время смертельно тура в Сирию оценивается в несколько тысяч долларов США в месяц", - отметили в управлении.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.