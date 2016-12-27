Израильский политик призвал евреев выезжать из Франции на историческую родину

Во Франции планируется конференция по Ближнему Востоку, против проведения которой выступил Израиль.

Либерман призвал евреев переезжать из Франции в Германию evreimir.com

Министр обороны Израиля , лидер партии русскоязычных граждан "Наш дом – Израиль" Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции.

"Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль"", - заявил Либерман на собрании партии "Наш дом Израиль", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Такое заявление израильский политик сделал в связи с предстоящей 15 января 2017 года международной конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции. Франция как раз является инициатором конференции, принять участие в которой планируют около 70 государств и международных организаций. Израиль выступил против и отказался участвовать в мероприятии. Либерман же считает, что выезд евреев из Франции - "единственный ответ на этот заговор", а конференция - "трибунал против государства Израиль" и "современное дело Дрейфуса".

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН. Глава украинского правительства перенес официальный визит в Тель-Авив на неопределенный срок.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Дело Дрейфуса — судебный процесс в декабре 1894 во Франции и последовавший за ним социальный конфликт (1896—1906) по делу о шпионаже в пользу Германской империи офицера французского генерального штаба, еврея родом из Эльзаса (на тот момент территории Германии) капитана Альфреда Дрейфуса (1859—1935), разжалованного военным судом и приговоренного к пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов и на волне сильных антисемитских настроений в обществе.