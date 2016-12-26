В Кабмине надеются на визит Гройcмана в Израиль в 2017 году

В МИД заверили, что украинская сторона тщательно готовилась к голосованию за резолюцию Совета Безопасности ООН.

После отказа Нетаньяху Гройсман перенес официальный визит в Израиль на неопределенный срок Василий Артюшенко, ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины выразили надежду, что в 2017 году состоится официальный визит премьер-министрав Израиль.

"Пусть эмоции улягутся, это время позволит нам обеспечить прогресс в конкретных вопросах. И тогда визит премьер-министра будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", – заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Андрей Заяц в эфире "5 канала" вечером в понедельник, 26 декабря.

Он также заверил, что украинская сторона тщательно готовилась к к голосованию за резолюцию Совета Безопасности ООН относительно строительства поселений на западном ьерегу реки Иордан.

"Были взвешены все "за" и "против" и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН", – подчеркнул Заяц.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН. Глава украинского правительства перенес официальный визит в Тель-Авив на неопределенный срок.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.