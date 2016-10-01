Израиль выплатил Турции компенсацию в $ 20 млн

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Эти деньги получат семьи погибших во время инцидента с судном "Мави Мармара".

31 мая 2010 года израильские военные убили девять человек на турецком корабле "Мави Мармара" Агентство Анадолу

Израиль в рамках межгосударственного соглашения выплатил Турции компенсацию в размере 20 млн долларов. Деньги уже поступили на счет министерства юстиции Турции , передает агентство "Анадолу".

По информации из дипломатических источников, компенсация Израиля будет выплачена семьям погибших 31 мая 2010 года во время инцидента с судном "Мави Мармара".

Таким образом, Израиль выполнил последнее, и одно из важнейший условий договора о примирении с Турцией.

Напомним, 20 августа парламент Турции ратифицировал соответствующее соглашение, подписанное между двумя странами. Ожидалось, что после ратификации произойдет обмен послами между Турцией и Израилем.