Израиль выплатил Турции компенсацию в $ 20 млн

Эти деньги получат семьи погибших во время инцидента с судном "Мави Мармара".
По информации из дипломатических источников, компенсация Израиля будет выплачена семьям погибших 31 мая 2010 года во время инцидента с судном "Мави Мармара".
Таким образом, Израиль выполнил последнее, и одно из важнейший условий договора о примирении с Турцией.
Напомним, 20 августа парламент Турции ратифицировал соответствующее соглашение, подписанное между двумя странами. Ожидалось, что после ратификации произойдет обмен послами между Турцией и Израилем.Агентство Анадолу