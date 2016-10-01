Топ Новости
<
>

Израиль выплатил Турции компенсацию в $ 20 млн

1 октября в 19:36

Эти деньги получат семьи погибших во время инцидента с судном "Мави Мармара".

1
31 мая 2010 года израильские военные убили девять человек на турецком корабле "Мави Мармара"
Агентство Анадолу
Израиль в рамках межгосударственного соглашения выплатил Турции компенсацию в размере 20 млн долларов. Деньги уже поступили на счет министерства юстиции Турции, передает агентство "Анадолу".

По информации из дипломатических источников, компенсация Израиля будет выплачена семьям погибших 31 мая 2010 года во время инцидента с судном "Мави Мармара".

Таким образом, Израиль выполнил последнее, и одно из важнейший условий договора о примирении с Турцией.

Читайте также: Эрдоган допустил продление режима чрезвычайного положения в Турции на год

Напомним, 20 августа парламент Турции ратифицировал соответствующее соглашение, подписанное между двумя странами. Ожидалось, что после ратификации произойдет обмен послами между Турцией и Израилем.

По материалам: Агентство Анадолу
Читайте также
Тэги Турция Израиль соглашение ратификация выплаты деньги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости