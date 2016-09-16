Турция готова подписать с Украиной соглашение о ЗСТ

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Вице-премьер Турции назвал воодушевляющим получение Украиной транша МВФ.

Турецкое правительство готово подписать договор о ЗСТ с Украиной "уже вчера" ifedon.com.ua

Анкара готова подписать с Киевом стандартное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в любой момент, заявил вице-премьер-министр Турции Мехмет Шимшек 16 сентября.

"Мы стремимся к этому. Очевидно, имеются определенные вопросы, которые необходимо решить. Что касается нас, то стандартное соглашение о свободной торговле мы готовы подписать уже вчера", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление чиновника на 13 ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Шимшек также заявил, что недавнее решение о выделении Украине транша МВФ является "воодушевляющим" свидетельством проведения в стране реформ.

"Это показывает, что даже в самых сложных условиях страны могут проводить реформы, и я верю, что Украина...проводит реформы в сложнейшие времена", - резюмировал он.

Напомним, в марте, в ходе совместной пресс-конференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко в Анкаре, стало известно, что договор о создании ЗСТ между Украиной и Турцией может быть подписан до конца 2016 года. В случае его ратификации, товарооборот между странами может вырасти до 20 млрд долларов к 2020 году.