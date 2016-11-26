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Из Германии до конца года планируют выселить около 100 тысяч беженцев

26 ноября в 06:28

Меркель рассчитывает, что около 60 тыс. беженцев вернуться в свои страны добровольно.

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Меркель надеется, что беженцы уедут из Германии добровольно
Нигина Бероева / Facebook
Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что около 60 тысяч мигрантов и беженцев добровольно покинут Германию уже в этом году.

В целом Меркель планирует, что Германию до конца года покинут 100 тыс. мигрантов и беженцев, порядка 60 тысяч из которых вернутся на родину добровольно в рамках программ по возвращению, а остальных выдворят насильно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По данным МВД Германии, только в 2015 году в страну прибыли около 1 млн беженцев и мигрантов. 

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Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель признала ошибки Германии и ЕС в отношении кризиса беженцев. По ее мнению, власти "слишком долго игнорировали эту проблему". 

По материалам: РИА Новости
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Тэги беженцы Германия Меркель кризис
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