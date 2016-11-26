Из Германии до конца года планируют выселить около 100 тысяч беженцев

Меркель рассчитывает, что около 60 тыс. беженцев вернуться в свои страны добровольно.
В целом Меркель планирует, что Германию до конца года покинут 100 тыс. мигрантов и беженцев, порядка 60 тысяч из которых вернутся на родину добровольно в рамках программ по возвращению, а остальных выдворят насильно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным МВД Германии, только в 2015 году в страну прибыли около 1 млн беженцев и мигрантов.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель признала ошибки Германии и ЕС в отношении кризиса беженцев. По ее мнению, власти "слишком долго игнорировали эту проблему".РИА Новости