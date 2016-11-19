Беженцы подожгли депортационный центр в Турции и сбежали

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Афганцы и пакистанцы жгли мебель в знак протеста против плохих условий содержания.

Полиция и пожарные команды были немедленно направлены к месту происшествия Hurriyet Daily News

Около 50 беженцев сбежали из центра депортации в центральной части Стамбула после того, как подожгли здание.



"Мужчины, большинство из которых из Афганистана и Пакистана, в знак протеста против плохих условий содержания, сжигали мебель на третьем этаже здания в районе Кумкапи", - говорится в сообщении издания Hurriyet Daily News.



Полиция и пожарные команды были немедленно направлены к месту происшествия, сообщает Al Jazeera.



Турецкие правоохранители уже заявили, что начали расследование инцидента.



В Турции содержатся свыше 2 млн 760 тыс. зарегистрированных сирийских беженцев. Страна также считается убежищем для тысяч других зарегистрированных и незарегистрированных мигрантов и беженцев из Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана.

Ранее журналисты BBC в результате расследования выяснили, что сирийские дети-беженцы в Турции работают на заводах по изготовлению одежды для британского ритейлера Marks & Spencer, брендов Mango, Zara и интернет-магазина ASOS.

Напомним, 18 марта ЕС и Турция пришли к соглашению по беженцам. С 20 марта, всех нелегальных мигрантов, которые прибудут в Грецию, начнут высылать обратно через Эгейское море на турецкую территорию.

Как заявлял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подписанный документ между ЕС и Турцией, "соответствует всем европейским и международным нормам в этой области".