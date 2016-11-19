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Беженцы подожгли депортационный центр в Турции и сбежали

19 ноября в 17:31

Афганцы и пакистанцы жгли мебель в знак протеста против плохих условий содержания.

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Полиция и пожарные команды были немедленно направлены к месту происшествия
Hurriyet Daily News

Около 50 беженцев сбежали из центра депортации в центральной части Стамбула после того, как подожгли здание.

"Мужчины, большинство из которых из Афганистана и Пакистана, в знак протеста против плохих условий содержания, сжигали мебель на третьем этаже здания в районе Кумкапи", - говорится в сообщении издания Hurriyet Daily News.

Полиция и пожарные команды были немедленно направлены к месту происшествия, сообщает Al Jazeera.

Турецкие правоохранители уже заявили, что начали расследование инцидента.

В Турции содержатся свыше 2 млн 760 тыс. зарегистрированных сирийских беженцев. Страна также считается убежищем для тысяч других зарегистрированных и незарегистрированных мигрантов и беженцев из Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана.

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Ранее журналисты BBC в результате расследования выяснили, что сирийские дети-беженцы в Турции работают на заводах по изготовлению одежды для британского ритейлера Marks & Spencer, брендов Mango, Zara и интернет-магазина ASOS.

Напомним, 18 марта ЕС и Турция пришли к соглашению по беженцам. С 20 марта, всех нелегальных мигрантов, которые прибудут в Грецию, начнут высылать обратно через Эгейское море на турецкую территорию.

Как заявлял председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подписанный документ между ЕС и Турцией, "соответствует всем европейским и международным нормам в этой области".

По материалам: ZN.UA , Al Jazeera , Hurriyet Daily News ,
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Тэги Турция беженцы Пакистан Афганистан
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