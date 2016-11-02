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Иракский премьер заявил о готовности к войне с Турцией

2 ноября в 00:01

Багдад не хочет обострения отношений с Анкарой, но предостерегает от провокаций.

Хайдер аль-Абади. Премьер-министр Ирака
Аль-Абади призвал Турцию отвести танки от границы с Ираком
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади предупредил Турцию о возможных провокациях после размещения Анкарой танков и артиллерии возле иракской границы.

На пресс-конференции в Багададе во вторник, 1 нояюря, аль-Абади подчеркнул, что Ирак не хочет ни обострения отношений, ни войны с Турцией, но правительственные войска "готовы к этому в случае необходимости", передает "Радио Свобода".

Глава правительства напомнил, что Багдад запретил Анкаре принимать участие в боевых действиях против группировки "Исламское государство" на территории Ирака.

"Если Турция вмешается в нынешние бои, мы будем действовать с ними как с врагами", – подчеркнул премьер-министр.

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Как сообщалось, на севере Ирака находятся около тысячи турецких военных, введеных по просьбе Курдской автономии. Они тренируют бойцов местной самообороны "Пешмерга". Багдад неоднократно призывал Анкару вывести войска с территории  Ирака.

1 ноября Турция направила танковые соединения на границу с Ираком. Анкара не исключила возможности участия своих войск в наземных операциях против террористической организации "Рабочая партия Курдистана" в Ираке.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак Турция Курдистан
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